VIDÉO - Australie : quand des cacatoès s'adaptent à l'homme en apprenant à ouvrir les poubelles

À Stanwell Park, près de Sidney, la cohabitation s'avère très difficile, tant les oiseaux laissent le sol jonché de détritus après leur passage. "Si on ne ferme pas la poubelle juste après avoir jeté les déchets, ils seront dedans", explique à l'AFP Ana Culic, 21 ans, gérante d'un café de la ville. "Des cacatoès partout. Genre, juste des déchets partout devant chez nous."

Sa famille a essayé de faire fuir les cacatoès avec des statues de hibou, sans succès. Ils ont ensuite essayé de placer des briques sur les couvercles des poubelles, mais les cacatoès ont appris à les enlever. Finalement, ils ont percé une serrure dans la poubelle.

Les cacatoès "ont une certaine capacité à résoudre les problèmes, et nous savons qu'ils sont super curieux et qu'ils aiment explorer", a résumé Barbara Klump, spécialiste du comportement à l'Institut Max Plank en Allemagne. Avant de nuancer : "Mais je ne pense pas que la protection des poubelles rendra ensuite en soi les cacatoès plus intelligents."