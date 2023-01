Zones à faibles émissions : le casse-tête des villes face aux nouvelles consignes

Pour l'heure, 3 % seulement du parc automobile strasbourgeois est concerné. Mais dès l'année 2024, seront bannies les vignettes "Critères 4", puis les "Critères 3" en 2025, et en 2028 les "Critères 2", c'est-à-dire, à terme, toutes les voitures diesel ainsi que celles à essence, immatriculées avant 2011. Pour encourager l'abandon des véhicules les plus polluants, la métropole a déjà lancé un RER et promet d'investir dans de nouvelles lignes de tramway, mais surtout, des aides pour l'achat d'une voiture "Critère 1" même d'occasion.