AVANT/APRÈS - Cette décharge de Charente-Maritime a été complètement nettoyée

Le démantèlement de 55 décharges présentes le long du littoral figure parmi les chantiers prioritaires pour préserver la biodiversité en France. Voici un exemple à Fouras, en Charente-Maritime, où la nature a pu reprendre ses droits. Regardez l'évolution impressionnante du site en quelques mois.

Le lieu est méconnaissable. Sur la première image, la décharge de Fouras est aujourd'hui recouverte en partie par la mer. Sur la seconde image, on la voit il y a un peu moins d'un an, au début des travaux. À quelques mois près, une partie de ces 35.000 tonnes de déchets aurait fini dans l'océan. "C'était quand même un défi, parce qu'on voit bien que les océans montent. Donc, forcément à cet endroit, c'était un peu critique. On a fini d'extraire les déchets fin juillet et la mer est venue casser la digue quelques mois après", affirme Maxime Potéreau, chef de chantier, dans le reportage du 20H en tête d'article.

TF1

Pendant un an, les déchets ont été déterrés et regroupés par famille : des tas pour la ferraille, d'autres pour la brique, le verre, le plastique. Ils sont ensuite acheminés vers des centres de tri. Certains produits sont particulièrement surveillés, notamment ceux contenant de l'amiante.

Ce chantier a coûté plus de sept millions d'euros. Début décembre, le site redeviendra une zone naturelle, gérée par le conservatoire du littoral. Le lieu sera ainsi rendu aux promeneurs et aux cyclistes. Comme à Fouras, 54 autres décharges près du littoral, menacées par l'avancée parfois rapide de l'océan, vont être démantelées.