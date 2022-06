VIDÉO - Avec la chaleur, elle redoute l'effondrement de sa maison fissurée

Pourtant, il y a urgence. À l’intérieur, les dégâts sont considérables et s’aggravent d’année en année. Désormais, Évelyne craint que sa maison ne s’effondre. "Le deuxième expert m'a répondu : 'Il faut fermer la porte de la chambre et vous condamnez', explique-t-elle en montrant l'état particulièrement inquiétant du plafond et des murs de sa chambre. Il m'a dit : 'Partez de la maison, vous avez du courage de rester là". Mais où vous voulez que j'aille ?"

Inenvisageable pour elle de quitter cette maison que ses parents ont construite dans les années 70. Même si avec la vague de chaleur actuelle, l’inquiétude augmente. "Et là, ils annoncent une sécheresse, je ne sais pas ce que ça va donner... J'appréhende, c'est tout, ce n'est pas évident de vivre comme ça", dit-elle. Contactée, l'assurance indique que le suivi de son dossier n'est pas anormal, et que les délais pour les cas de sécheresse sont habituellement très longs.