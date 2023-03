VIDÉO - Avec la sécheresse, les plantes moins gourmandes en eau s'imposent

Des palmiers originaires d'Amérique du Sud se plaisent à merveille dans un jardin à quelques kilomètres de Brest. Mais un peu plus loin, on observe qu'un hortensia n'a pas supporté la chaleur inédite de 2022. Le jardinier, Pierre Bouteille, a pris sa décision : il renonce cette année à planter des hortensias pour la toute première fois. Et le retour tardif de la pluie cet hiver, n'y changera rien. "Les plantes ne sont pas acclimatées ici pour ça", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Elles ont besoin d'un air humide pour survivre, mais non pas sec comme on a eu pendant plus de six mois".