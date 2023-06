Avec le changement climatique, certains avions bientôt trop lourds pour décoller de Nice ou Marseille ?

"Le défi de tous les constructeurs quand leur avion décolle est le poids de l'engin alors que la gravité cherche à le maintenir au sol", détaillait en novembre dernier auprès de CNN Paul Williams, professeur à l'Université de Reading et directeur de la recherche. Pour vaincre la gravité, ils "doivent générer une portance, c'est-à-dire que l'atmosphère doit pousser l'avion vers le haut". Une portance qui dépend de plusieurs facteurs, et notamment de la température de l'air.

Mais en chauffant, l'air perd en densité et se dilate. Il perd sa capacité à pousser l'avion vers le haut et les ailes des appareils perdent de la portance. Selon les scientifiques, cette dernière diminue de 1% pour chaque augmentation de température de trois degrés. "C'est pourquoi la chaleur extrême rend plus difficile le décollage des avions et, dans certaines conditions vraiment extrêmes, peut même les empêcher de décoller", pointe le chercheur.

Un phénomène encore plus important pour les aéroports d'altitude, où l'air est déjà naturellement plus dilaté et les pistes plus courtes, ce qui laisse aux avions moins de temps pour décoller. Selon les données publiées les scientifiques, à 20°C un avion a besoin d'un peu moins de deux kilomètres pour prendre son envol. Une distance qui passe à 2,5 km à une température de 40°C. Le réchauffement et la multiplication des vagues de chaleur pourraient ainsi poser des problèmes pour 10 à 30% des avions remplis à pleine capacité aux heures les plus chaudes de la journée.