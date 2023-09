VIDÉO - Avec le nouveau plan Loup, les protocoles de tirs vont être simplifiés

Le ministère de l'Agriculture Marc Fesneau a dressé au micro de TF1 les contours du nouveau plan Loup, qui doit être présenté officiellement lundi 18 septembre. À partir du 1er janvier 2024, il simplifiera les protocoles de tirs : "On va autoriser qu'il y ait deux tireurs, ce qui permettra plus d'efficacité, et on va autoriser la généralisation des lunettes de visée nocturne."

Le nouveau plan prévoit également de faciliter la déclaration des attaques. Les agriculteurs qui le souhaitent pourront désormais les auto-déclarer. Le but est de les indemniser plus rapidement, et de mieux prendre en compte les "effets indirects", tels que les brebis disparues. Actuellement, un troupeau a souvent le temps de subir plusieurs attaques avant qu'un louvetier, autorisé à chasser le loup, intervienne.

Pour Guillaume Fabre, éleveur dans le Var interviewé dans le reportage ci-dessus, ces nouvelles mesures sont bienvenues : "Le loup est intelligent, il vient à plusieurs endroits. (...) Il y a un chasseur qui se tient d'un côté, s'il arrive de l'autre, il ne peut pas forcément tirer. Mettre une deuxième personne, c'est un plus." La pire attaque que son troupeau ait connu a touché 45 brebis, mortes, blessées ou disparues.