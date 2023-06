VIDÉO - Avion : sueurs froides pour les phobiques des turbulences

Les turbulences en avion sont de plus en plus fréquentes. Et parfois très violentes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus, sur un vol reliant le Kosovo à la Suisse : on y voit les passagers éprouver une grosse frayeur sous l'effet d'une secousse particulièrement brutale.

Une récente étude a analysé les turbulences en air clair. C’est-à-dire celles qui ne sont pas liées à la traversée de nuages, souvent propice aux secousses. Sur les vols transatlantiques par exemple, elles ont augmenté de 55% depuis 1979. Mais comment l’expliquer ? Les avions volent dans ce qu’on appelle des courants d’altitude, entre des flux d’air froid descendants et des flux d’air chauds ascendants. À cause du réchauffement climatique, ces courants sont de plus en plus irréguliers.