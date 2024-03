VIDÉO - Baie du Mont-Saint-Michel : des bénévoles récoltent une demi-tonne de déchets

La Normandie est l'un des plus beaux sites touristiques français. Pour la Journée internationale du "zéro déchet", la baie du Mont Saint-Michel s'est offert une opération nettoyage. Une fois par an, une association en appelle aux bonnes volontés.

La baie du Mont Saint-Michel s'étend sur 500 km². À première vue, le paysage est à couper le souffle, mais à y regarder de plus près, ce n'est pas complètement le cas, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Plusieurs dizaines de bénévoles se retrouvent chaque année pour nettoyer cet espace, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. "C’est un paradis sur terre ici, donc c’est terrible de voir ce qu’on est en train d’en faire, il faut essayer de lutter contre ça.", explique un bénévole.

Des bénévoles motivés

Parmi les participants, il y a la benjamine, Thaïs, sept ans et déjà très motivée. Elle adore la nature et elle souhaite la préserver. Les déchets récoltés par les bénévoles sont divers. Dans la baie, la pollution est ramenée par la mer. Ici, ce sont principalement des déchets plastiques et du matériel issu de l'activité conchylicole.

Après deux heures de collectes, place au bilan. "On peut considérer qu'il y a près de 500 kilos de déchets qui ont été ramassés", annonce une bénévole. Tous les volontaires ont prévu de se retrouver en 2025, pour nettoyer à nouveau l'une des plus belles baies du monde.