Haute-Corse : un incendie en plein hiver ravage 230 hectares de maquis

En plein hiver en Corse, un incendie a ravagé environ 230 hectares de maquis près de Bastia. Les pompiers y ont travaillé sans relâche pendant près de 24 heures pour stopper les flammes. Un feu d'autant plus difficile à contenir que le vent a beaucoup soufflé.

Stopper le brasier et le fond de flamme. Les 170 pompiers, engagés sur les hauteurs de Bastia, allument des contre-feux. Une technique efficace pour éviter que les flammes ne sautent la route. "Avec l'inversion du vent, les flammes ont commencé à descendre vers la route. Il y a un moment où on est à la merci du vent et de la moindre saute. Mais normalement ça devrait aller", précise un soldat du feu dans la vidéo en tête de cet article.

L'incendie a parcouru 230 hectares en moins de 24 heures. Les pompiers ont lutté durant toute la nuit, protégeant un village sous la menace du feu d'hiver, attisé par un vent violent. En ce début d'après-midi, les pompiers contrôlaient enfin la situation.

En moins d'un mois, c'est le second incendie qui ravage la région. Des phénomènes récurrents, dus en grande partie au changement climatique. Les habitants et les élus demandent des moyens aériens de lutte permanents. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incendie.