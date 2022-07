Barrage de Serre-Ponçon : quand l'eau se fait rare

Cette prise de conscience collective est constatée dans toute la région. Même le barrage hydraulique d'EDF ne tire plus d'eau cet été. Néanmoins, la baignade est autorisée sur les 91 km de berges, à l'exception de quatre plages. De leur côté, les professionnels du nautisme continuent leurs activités, mais la clientèle semble plus ou moins réticente. En réalité, le lac de Serre-Ponçon a atteint son niveau le plus bas depuis 60 ans. Cependant, à la prochaine fonte des neiges, il devrait un niveau normal.