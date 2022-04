Bâtiment : des déchets qui valent de l'or

En revanche, elles sont triées au sein du réseau Origami à Strasbourg. Son directeur économie circulaire, Geoffrey Meszaros, met les verres d'un côté et l'encadrement PVC de l'autre. Il a ainsi recyclé 30 tonnes de fenêtres depuis l'été dernier. "Elles n'ont plus la qualité thermique qu'elles avaient au départ. Selon ce process-là, on peut refaire de la matière première et donc refaire des fenêtres", a-t-il expliqué.