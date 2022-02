Batteries au lithium : bête noire des centres de recyclage

Pour protéger son personnel et ces bâtiments ; le groupe a investi 80 000 euros l'an dernier. Des caméras thermiques et des canons à eau ont été installés sur tout le site pour lutter contre ce fléau, car les départs de feu sont quasi quotidiens. Selon ce responsable, l'entreprise ne peut plus agir seul. Et il y a urgence, car depuis trois ans, les batteries en lithium ont inondé le marché et se nichent dans tous les objets du quotidien. Téléphone, ordinateur et clés de voiture ou brosse à dents électrique. Pour les consommateurs, trier ces objets en fin de vie n'est pas si simple.