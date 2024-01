VIDÉO - Batteries électriques : à l'est de l'Europe, des usines démesurées... et pas forcément écolos

Près de 80.000 Français auraient fait une demande pour bénéficier de la voiture électrique à 100 euros par mois. En Europe, plusieurs pays se sont lancés dans la course pour fabriquer les précieuses batteries pour les équiper. Une équipe de TF1 s'est rendue en Hongrie et en Pologne, à la découverte de ces usines innovantes, mais pas toujours très écolos.

C'est un chantier titanesque. Une future usine de batteries électriques, qui est annoncée comme la plus grande de l'Europe, est actuellement en construction dans l'est de la Hongrie. Le site occupera l'équivalent de 200 terrains de football. CATL, le géant chinois du secteur, est à l'initiative de ce projet. "À partir de 2026, une fois l'usine terminée, 3000 personnes travailleront à l'intérieur, promet Noemi Sidló, la porte-parole de l'entreprise asiatique en Hongrie, dans le reportage du 20H en tête de cet article. Nous nous installons ici car nos clients, les constructeurs automobiles, ont tous des usines qui ne sont pas loin."

Un "avantage logistique" de taille, selon elle, puisqu'il sera alors plus facile d'acheminer les pièces vers l'étranger. Un exemple ? La dernière Citroën C3 électrique sera fabriquée en Slovaquie, à 300 km de là. Pour l'instant, la batterie de ce véhicule vient de Chine, mais cela pourrait bientôt être un problème pour bénéficier du bonus écologique en France, censée bannir de plus en plus le made in China. La Hongrie, elle, compte profiter de l'attrait des constructeurs automobiles pour les batteries européennes : elle ambitionne de devenir le deuxième pays producteur en la matière sur le continent, derrière l'Allemagne.

L'équivalent de la consommation d'une ville de 300.000 habitants

Afin d'attirer les investissements étrangers en Hongrie, huit milliards d'euros ont été débloqués pour construire cette usine chinoise. Le pays fait valoir ses arguments : le terrain ne manque pas, la main d'œuvre coûte deux fois moins cher qu'en France et les travaux avancent vite – car les contestataires n'ont pas voix au chapitre... Mais d'autres États tentent aussi de se démarquer pour accueillir des usines de batterie en Europe. Le principal concurrent aux grandes ambitions hongroises ? Son voisin polonais.

À Wrowclaw, à trois heures de la capitale Varsovie, l'usine LG Energy Solution produit pour le moment la majorité de toutes les batteries fabriquées sur le continent européen. L'entreprise sud-coréenne qui exploite ce site XXL a accepté d'ouvrir – un peu – ses portes à l'équipe du 20H de TF1. Onze mille personnes y travaillent toute l'année, aidées par des milliers de robots fonctionnant tous les jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cette usine nécessiterait autant d'énergie qu'une ville de 300.000 habitants : pendant la fabrication, il faut charger et décharger les batteries en permanence.

Le problème ? En Pologne, l'électricité est surtout produite grâce au charbon, ultra-polluant. "Nous pensons que la Pologne devrait développer bien plus rapidement les énergies renouvelables, avance Adrian Ciesielski, responsable juridique et porte-parole de la société exploitant le site. De notre côté, nous faisons notre maximum pour que notre usine se fournisse le plus possible en électricité verte." En France, les usines de batteries qui commencent à sortir de terre, comme celle de Renault à Douai (Nord), bénéficient pour leur part d'une énergie nucléaire quinze fois moins polluante.