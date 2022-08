Béluga : une opération hors norme

Ils s'apprêtent à lancer une opération extrêmement délicate et incertaine, l'extraction du béluga de quatre mètres et 800 kg qui s'est égaré dans la Seine depuis maintenant une semaine. Dans une eau douce et trop chaude pour lui, l'animal a toujours refusé de se nourrir. Le stress causé par cette tentative de sauvetage pourrait lui être fatal.