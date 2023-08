Bientôt un "Nutri-Score" pour les vêtements : nos informations sur ce qui se profile

"La méthode de calcul est déterminante pour éviter les classements injustes : un sweat en polyester, dérivé du pétrole, qui obtiendrait une meilleure note qu’un sweat en laine, matière naturelle, sous prétexte que la fibre synthétique résiste mieux dans le temps", précise Adeline Dargent.

C’est pour cette même raison que la notation lettrée, sur le modèle du Nutri-Score, ne serait plus la piste privilégiée. Dans les supermarchés, le Nutri-Score, facultatif, permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits alimentaires, grâce à une note de A à E, accompagnée d’un code couleur et apposée sur l’emballage.

Pour le textile, c’est la piste d’une notation chiffrée qui devrait être retenue, comme le précise le document de travail que nous avons pu consulter. "Plus la note est élevée, plus le vêtement coûte cher à la planète. Et donc moins il est vertueux", nous explique-t-on au ministère de la Transition écologique. En clair, c’est comme un prix pour l’environnement !

À partir de combien votre jean ou votre pull coûte-t-il trop cher à la planète ? "Il n’y a pas de limite, l’échelle reste volontairement ouverte". Au consommateur de se faire son idée en comparant trois modèles de t-shirt différents, par exemple.