VIDÉO - Biodiversité : la posidonie, poumon de la Méditerranée

Rendre vie à la Méditerranée serait, donc, encore possible. Et pour le vérifier, nous avons pris rendez-vous un peu plus au nord de l'île de beauté, au Cap Corse. Des agents du parc marin partagent, avec Greg, une vocation qui est la protection de la biodiversité. La pêche y est strictement réglementée, et même interdite sur certaines zones.