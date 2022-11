Biodiversité : le rêve d'une forêt primaire en France, un paradis vierge de toute activité humaine

Si on la laisse en libre évolution, la forêt changera peu à peu de visage. Il y aura beaucoup moins d'arbres. Certains vont vieillir et grandir pour atteindre des tailles inconnues à l'heure actuelle. D'autres vont mourir et pourrir sur place pour nourrir le sol, un intérêt écologique majeur. "Avec son atmosphère humide, une forêt primaire, ça ne brûle pas par exemple ! C'est ça qu'il nous faut en ce moment. Et puis le plus important, c'est la biodiversité. C'est là qu'il y a le plus d'animaux, de toutes les tailles, des petits insectes aux grands bisons d'Europe", ajoute le botaniste.

Pour réussir le pari, il faudrait créer un espace protégé d'au moins 70 000 hectares d'un seul tenant, l'équivalent d'un cercle de 30 km de diamètre. Les contours restent à définir. Deux zones ont été identifiées : dans les Vosges, près de l'Allemagne, ou dans les Ardennes, près de la Belgique.