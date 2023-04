Plus de 10% des espèces d'araignées présentes en France menacées de disparition

Les deux organismes soulignent également que ces chiffres pourraient être plus importants, 30% des espèces n'ayant pas pu être recensées de manière précise, faute d'informations suffisantes les concernant. Et "parmi celles-ci, certaines pourraient malgré tout être menacées", précisent-ils. Pourtant, aucune araignée ne fait à ce jour l’objet d’un programme de conservation dédié ou de mesures de protection spécifiques. Les principaux dangers qui les guettent sont la dégradation et la destruction de leurs habitats, les pollutions et le changement climatique.

Présentes dans une multitude d'habitats, les araignées forment un groupe très diversifié, et se trouvent aussi bien dans les prairies que les zones humides, les massifs forestiers ou les grottes, mais aussi les zones sableuses et les versants rocheux d'altitude. Par ailleurs, elles jouent "un rôle clé dans les écosystèmes en régulant les populations d'insectes et constituent de bons indicateurs de la qualité des milieux", soulignent l'UICN et l'OFB dans un communiqué. Elles régulent notamment les populations de nuisibles et d'insectes comme les moustiques, porteurs de maladies comme la dengue, Zika et le chikungunya, des maladies qui pourraient se répandre en France dans les années à venir.