Blocages, jets de soupe sur des œuvres d’art : qui sont les nouveaux activistes qui mènent des actions coup de poing ?

Depuis quelques semaines, des militants écologistes font parler d'eux. Ils multiplient les actions coup de poing, clivantes, et sans rapport direct avec la cause défendue. Un bras de fer assumé : "On ne cherche pas à avoir le buzz. Il faut être très lucide. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un meilleur plan pour créer ce rapport de force et engager des changements aussi radicaux que ce qui doit être mis en place ?", demande Quentin Jouffre, membre du collectif "Dernière rénovation".