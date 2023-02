Bon plan : le royaume des plantes à des prix imbattables

En revanche, dans cette jardinerie, les petits prix continuent toute l'année. L'astuce de ces professionnels, c'est de récupérer les invendus des paysagistes. Des dizaines de plantes sont données gracieusement. "Ce sont des plantes qui sont un peu moins belles, qu'on ne peut plus mettre, et on préfère qu'elles puissent faire des heureux ailleurs", affirme Lionel Pichon. Il faut d'abord les rempoter et leur refaire une beauté avant de repartir en boutique comme neuve.