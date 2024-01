Bonjour ! La Matinale TF1 - Des innovations pour la planète à Las Vegas, la chronique d'Ange Noiret

Le salon de l'innovation et des nouvelles technologies de Las Vegas vient de fermer ses portes. Sachant que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée, ce salon a-t-il été à la hauteur de l'urgence climatique ? Explications d'Ange Noiret.

Extraction d'eau à partir de l'air ambiant, détection de la pollution aquatique via des mollusques connectés,... Dans les couloirs du salon de l'électronique de Las Vegas, les inventions destinées à lutter contre le réchauffement climatique ont suscité l'engouement. Alors que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée, les entreprises de la tech ont avancé des pistes de solution lors du rendez-vous du CES, qui s'est clos vendredi. Plus d'informations dans la chronique d'Ange Noiret, à retrouver en tête de cet article.

"Bonjour ! La Matinale TF1" c'est un ancrage fort en région et la carte de la proximité. Chaque jour, une vingtaine de correspondants réalisent des reportages et interviennent tout au long de l’émission en direct des différentes régions de France, pour raconter la vie quotidienne des Français.