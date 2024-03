Déchets : comment les gérer pour échapper aux amendes ?

Plus d'un Français sur deux a encore du mal à choisir la bonne poubelle. Le non-respect des conditions de collecte peut engendrer une amende de 35 euros, qui peut être majorée à 75 euros. Les précautions de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le 18 mars marque la journée mondiale du recyclage. C’est l’occasion parfaite pour s’intéresser à nos déchets, apprendre comment gérer nos poubelles et lesquelles prendre. D’autant que depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, de nouvelles règles sont entrées en vigueur. En effet, nos villes sont désormais dans l’obligation de nous fournir de quoi trier correctement nos déchets organiques. Seulement, le compte n’y est pas du tout. Les précisions de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un Français sur deux n’arrive pas à choisir correctement ses poubelles

Nous avons à peu près tous le bon réflex pour trier nos déchets recyclables dans la poubelle jaune, mais pour les biodéchets, c’est une tout autre histoire. Ne vous méprenez pas, ce retard n’est pas forcément votre faute, mais plus celle des collectivités locales. Aujourd’hui, seul un Français sur trois aurait accès à une solution pour trier ses pelures de légumes ou ses restes de repas (compost).

De plus, selon un sondage de l’Ifop, plus d’un Français sur deux a encore du mal à choisir les bonnes poubelles. D’autant que trier est sensiblement plus une contrainte qu’une conviction pour la plupart. Et pour cause : si vous ne triez pas correctement vos déchets, vous pourriez être verbalisé d’une amende à hauteur de 35 euros, et jusqu’à 75 euros si elle est majorée.

Quand rentrer sa poubelle une fois le ramassage effectué ?

Pour rappel, il est interdit de jeter du verre dans la poubelle jaune et de faire un dépôt sauvage, c’est-à-dire de jeter vos poubelles par terre ou à l’angle d’une rue. S’il est autorisé de déposer ses déchets dans les poubelles de ses voisins, à condition que les poubelles ne soient pas dans leur jardin, mais bien sûr le trottoir, il n’est pas conseillé de ne pas rentrer sa poubelle vide une fois la collecte passée. Si cette dernière entrave le passage sur le trottoir, cela peut vous valoir une contravention allant jusqu’à 750 euros.

Cependant, chaque municipalité fixe ses propres règles. À Paris et à Lyon par exemple, les bennes d’ordures ménagères ne doivent pas être sorties sur le trottoir plus d’une heure avant le ramassage du camion, et doivent être rentré à l’intérieur des immeubles ou des maisons seulement 15 minutes après. Si toutefois vous estimez avoir reçu une contravention abusive quant à ces règles strictes, vous pouvez toujours tenter de la contester en faisant appel au Défenseur des droits.