Bonjour ! La Matinale TF1 - Pollution : la vie sans paillettes

Une décision de l'Union européenne est passée inaperçue. Elle implique d'éliminer progressivement les paillettes. Le but ? Lutter contre les microplastiques.

Depuis le lundi 16 octobre 2023, la vente de paillettes est interdite par l'Union européenne. En effet, la Commission européenne a pris la décision fin septembre 2023 de prohiber progressivement la vente de produits de grande consommation auxquels des microplastiques ont été ajoutés intentionnellement et susceptibles de les rejeter dans l'environnement.

Cette décision visait notamment les paillettes, les matériaux de certaines surfaces de sport artificielles, des cosmétiques contenant des microbilles, des détergents, des produits phytopharmaceutiques, des jouets ou encore des dispositifs médicaux.

