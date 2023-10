VIDÉO - L'effet insoupçonné du dérèglement climatique sur le patrimoine matériel

Sans les deux échafaudages, l'église se serait déjà écroulée. Deux énormes cintres en bois soutiennent les voûtes et c'est justement en s'approchant de ces voûtes qu'il est possible de mieux comprendre ce qui se passe. Les épisodes de sécheresse, de plus en plus fréquents et de plus en plus longs, ont fragilisé l'église. Le terrain argileux se gonfle et s'assèche, comme une éponge.