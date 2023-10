VIDÉO - Bouteilles en plastique : pourquoi elles prennent l'eau

Depuis les années 1970, le constat est connu : les prélèvements sont excessifs, ils dépassent allègrement les trois millions de mètres cubes annuels, pour une capacité de recharge naturelle de 2,1 millions de mètres cubes. Chaque année, la nappe perd plus d'un million de mètres cubes, soit plus d'un milliard de litres, et son niveau baisse dangereusement.

Nestlé affirme avoir limité de plus de 20% ses captations d'eau depuis dix ans autour de Vittel. Une bonne nouvelle pour la planète, beaucoup moins pour ses salariés.