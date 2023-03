VIDÉO - Bouteilles en verre : ces entreprises qui relancent la consigne

C'est un système plus économique et surtout plus écologique parce que quand une bouteille en verre est jetée à la poubelle, elle part au recyclage. Cela consomme beaucoup de ressources et d'énergies pour en fabriquer une nouvelle. Mais si cette bouteille est réutilisée au moins 20 fois, cela permet d'économiser 33% d'eau, 76% d'énergie et surtout une réduction de 79% des gaz à effet de serre.