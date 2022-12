Bretagne : les mystères de la forêt de Brocéliande

Des personnages habitent les lieux depuis près de 1 000 ans grâce aux récits des conteurs. La tradition orale est inspirée de romans du Moyen Âge. Certains lieux dans la forêt sont mentionnés dans les livres, comme la fontaine de Barenton. Les légendes et rites populaires ont sacralisé cette forêt. Brocéliande est restée un lieu d'instructions et de cérémonies des druides. Au village de Paimpont, de nouveaux habitants se sont installés ces dernières années pour changer de vie. L'atmosphère enchanteresse et la plénitude attirent les citadins.