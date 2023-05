VIDÉO - Environnement : à Douarnenez, les paquebots de croisière sont persona non grata

Des huées et des casseroles pour accueillir ces croisiéristes en escale à Douarnenez. Le paquebot, 180 personnes à bord, a jeté l'ancre un peu plus loin dans la baie. Pour ces manifestants sur le port, il n'est pas le bienvenu. "C'est partout ! À Marseille, c'est la même chose, au Havre, ils en sont à 180 bateaux... Ce n'est pas le nombre de personnes, mais la pollution que ça créé, on ne peut plus voyager comme ça", explique une manifestante.