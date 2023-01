VIDÉO - "Du jamais-vu" : en plein hiver, la Garonne face à une sécheresse exceptionnelle

Un lac quasiment vide en plein hiver, quelques bateaux échoués... Ce paysage, visible au Lac de Montbel, en Ariège, est rarissime. Habituellement, le niveau de l'eau est 18 mètres plus haut. En six mois, le volume a été divisé presque par six, passant de 60 millions de mètres cubes à 10,81.

À cause d'un été trop chaud, et de trop faibles précipitations depuis cet automne, le lac a été rapidement vidé et n'arrive plus à se remplir. L'étendue d'eau "a dérivé davantage que les années précédentes, en tout cas beaucoup plus rapidement, puisque cette année, on a cumulé les besoins d'irrigation et les besoins de soutien d'étiage", nous indique Pierre Terpant, maire de Montbel (Ariège). En effet, le lac de Montbel alimente la Garonne, qui, elle aussi, souffre de ce manque d'eau, comme le présente le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.