VIDÉO - "Ça monte tout seul" : cette innovation protège les maisons des inondations

Le risque d'inondation menace aujourd'hui près de 20 millions de Français. Plusieurs innovations sont développées pour tenter de protéger les habitations. Le JT de TF1 vous en présente une, prometteuse.

Des bouées de protection pour les habitations. Face aux inondations, Yan Lépineux, gérant d'un camping à Plaisance, dans le Gers, teste toutes les solutions. Car son site, situé à proximité d'une rivière qui a déjà débordé plus d'une vingtaine de fois, est soumis aux aléas climatiques. Si ses mobil-homes sont surélevés pour éviter les submersions, ce n'est pas toujours suffisant. Alors le responsable a décidé de tester un nouveau dispositif sur l'un de ses emplacements.

Une bâche de protection qui se déploie automatiquement

Une bâche pliée et enroulée autour d'un flotteur est installée tout autour du mobil-home, dans un coffre en bois. Lorsque le niveau d'eau augmente, le mécanisme s'active automatiquement, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article. La bâche enroulée du flotteur est poussée par l'eau qui monte. Elle va alors venir envelopper le bâtiment et le protéger de toute inondation. "Il déploie une bâche et il monte un système d'à peu près un mètre. Ça monte tout seul, je n'ai pas besoin de m'en occuper", décrit le gérant.

"Si l'inondation dure cinq jours, notre système va rester cinq jours actifs", souligne Philippe Dussoulier, directeur opérationnel de la filière française de FloodFrame, l'entreprise qui propose cette solution, dont des prototypes sont testés à Baziège, en Haute-Garonne. Le système développé au Danemark, s'il est efficace, représente malgré tout un investissement conséquent pour Yan Lépineux. Il faut compter au moins 4000 euros par mobile-home.

Comme le montre la suite de notre reportage, les particuliers ne sont pas les seuls à devoir s'adapter. Du côté des villes, des efforts d'aménagement doivent également être faits pour prévenir des risques d'inondations. À Portet-sur-Garonne, en Haute-Garonne, les eaux de pluie, parfois trop abondantes, menacent aussi les habitations, comme en témoigne Gérard, résidant de la commune depuis 30 ans. "L'eau de la rue est rentrée dans le garage, on s'est retrouvé avec 30, 40, 50 centimètres d'eau", raconte-t-il. Pour remédier à cette situation, la ville a été repensée avec des ralentisseurs inversés. Ces derniers récupèrent jusqu'à 500 mètres cubes d'eau qui sont ensuite déversés dans des espaces verts creusés dans la chaussée.

D'autres solutions existent, comme le souligne l'urbaniste Pierre Roca d'Huyteza, directeur de l'atelier "d'une ville à l'autre". "On peut travailler à la désimperméabilisation des sols pour permettre une meilleure infiltration des eaux, on peut casser les digues le long des rivières. Globalement, il y a vraiment une opportunité de recréer des paysages plus naturels", s'enthousiasme-t-il. Des changements nécessaires, alors que le risque d'inondation menace aujourd'hui près de 20 millions de Français.