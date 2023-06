VIDÉO - Au jardin, coup de cœur assuré pour l'artichaut

En cuisine, Sandrine décide de gratiner les cœurs d'artichaut. Pour cela, il faut s'armer de patience. Une fois le foin retiré à la petite cuillère, elle les cuit ensuite dans de l'eau salée pendant quinze minutes. Juste le temps de préparer la farce. Les cœurs d'artichaut sont prêts, il ne reste plus qu'à les garnir et à mettre au four.