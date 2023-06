VIDÉO - Du rose et du rouge : en juin, fraises, radis et rhubarbes envahissent le potager

En juin, c'est la pleine saison de la rhubarbe. Les feuilles sont toxiques et ne se consomment pas. Pour Thierry, pas de gaspillage, elles ont leur utilité. Il les transforme en purin de feuilles de rhubarbe, un anti-insecte naturel.

Avec ses fraises, Sandrine va préparer une salade à l'orientale. On coupe les fruits et on mélange avec du sirop maison. Il faut du citron, de l'eau de fleur d'oranger, du sucre et de la menthe. Un dessert facile à faire et absolument rafraîchissant.