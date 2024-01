VIDÉO - Calvados : le plus bel arbre de France se trouve à Bayeux

La ville de Bayeux, dans le Calvados, a remporté le concours 2023 du plus bel arbre de France. Il s'agit d'un hêtre pleureur qui a été choisi par le public pour son esthétique. Un arbre qui occupe également une place particulière dans le cœur des habitants de la commune.

Il a connu les intempéries et survécu à deux Guerres mondiales. Cent-soixante ans plus tard, il est toujours là, majestueux. Le hêtre pleureur de Bayeux a été élu, par le public, plus bel arbre de France pour l'année 2023, mercredi 17 janvier. Haut de sept mètres, il a été choisi parmi 140 arbres sélectionnés par un jury. Un arbre unique en son genre, croisement entre un hêtre pleureur et un faux de Verzy, qui occupe une place particulière dans le cœur des habitants de Bayeux.

TF1

"Il me procure une émotion, je ne sais pas l'expliquer", affirme un résident dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article quand un autre se dit "émerveillé" par ce "monument" qui a "quelque chose d'un peu de surnaturel". "On a tous un petit peu d'appartenance avec cet arbre. Moi, j'ai grandi avec cet arbre, mes parents habitant à côté. Avec mon frère, c'était un petit peu notre terrain de jeu et c'est vrai qu'on l'a vu évoluer au fer et à mesure des années", raconte Arnaud Tanquerel, adjoint au maire en charge de l'Environnement à Bayeux.

D'autres arbres majestueux ont été récompensés lors du concours. L'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, considéré comme l'arbre le plus vieux de France avec un âge estimé à plus de 2000 ans, a reçu le prix "coup de cœur". Le prix du jury, lui, revient au Tilleul de la Combe droit, situé à Lapeyrouse, dans le Puy-de-Dôme.