Trop d'eau dans les champs : dans le Calvados, des maraichers confrontés aux pluies abondantes

Les pluies abondantes des dernières semaines, cumulées à la douceur hivernale des températures, ont inondé de nombreux champs de cultures dans la Manche. De quoi compliquer les récoltes de nombreux maraichers. Sur son exploitation de douze hectares à Douvres-la-Délivrande, base arrière de la côte de Nacre, dans le Calvados, Jean-Yves Aubrée, sollicité dans le sujet, cultive des légumes sur douze hectares actuellement détrempés par la pluie : "Une carotte, logiquement, elle doit sortir propre. Là, vous voyez, ça colle", montre-t-il dans le sujet.

Depuis plus d'un mois, le champ est boueux, les ornières gorgées d'eau. Les pluies alourdissent la terre et empêchent le passage des machines. Par conséquent, à cause de cette terre imbibée d'eau, il accuse une baisse de 70% de sa production "parce que je ne pouvais pas arracher", explique-t-il.