Canicule : à la recherche des îlots de fraîcheur à La Rochelle

C’est le lieu le plus fréquenté de La Rochelle. Pourtant, ce lundi, avec près de 32 °C ressentis sur le port, en plein soleil, on cherche l’ombre à tout prix. Pour trouver un peu de fraîcheur, il faut démarrer plus tôt. La température est idéale : moins de 25 degrés. Ces deux marcheuses l’ont bien compris : "On part à 8h et on rentre à 9h. On prend la douche et on reste à l’ombre".