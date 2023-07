VIDÉO - Fontaines à eau, refuges climatisés... L'Espagne fait face à une écrasante vague de chaleur

Nous trouvons rapidement le point d’eau potable le plus proche de notre position, et nous ne sommes pas les seuls à nous y diriger. "C'est très pratique, parfois, on meurt de chaud dans la ville, et si on ne connait pas le quartier, on ne sait pas forcément où se rafraichir", explique un jeune homme. La ville est aussi pionnière dans la mise en place de refuges climatiques. Il existe déjà plus de 220 refuges dans la capitale catalane. L'été dernier, la chaleur avait causé la mort de 350 personnes.