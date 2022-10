VIDÉO - Cantine bio, décors recyclables... Le cinéma français se met au vert

A l'avenir, les tournages de films devront faire un effort pour limiter leur empreinte carbone. Pour rappel, le secteur audiovisuel français représente pas moins d'1,7 million de tonnes équivalent carbone chaque année. Un gouffre écologique comparable à 410.000 vols entre Paris et New York ! En appelant plus de sobriété, le CNC entend aider les producteurs à transformer leur modèle pour mieux appréhender les enjeux environnementaux. Des pistes sont d'ores et déjà mises en place sur certains tournages, notamment une restauration bio sans déchets, des transports collectifs et le recyclage des décors.