VIDÉO - Cargo en feu au large des Pays-Bas : une course contre-la-montre pour éviter une catastrophe environnementale

C'est notamment pour protéger cet écosystème fragile que le bateau va être déplacé, mais l'opération est périlleuse, car le navire est un mastodonte : 200 mètres de long pour 18.500 tonnes. Un géant que les secours veulent remorquer 10 km plus à l'est. Ce nouvel emplacement temporaire est situé à "16 km au nord de l'île de Schiermonnikoog", à quelques dizaines de kilomètres de là où il se trouve actuellement. Cette nouvelle position correspond mieux "aux différents scénarios et aux conditions météorologiques attendues", selon les autorités.

Face à la taille du bateau, le remorquage devrait durer "entre 12 et 14 heures" et commencera probablement dans le week-end. Le moment et la durée du déplacement dépendront, entre autres, "du dégagement de fumée et des prévisions météorologiques". Face à l'ampleur de la tâche, Rijkswatersaat, l'agence en charge des opérations, tente de rassurer, en affirmant que "pendant le remorquage, la stabilité du navire sera surveillée en permanence" et qu'il n'y aura "aucune conséquence directe pour les îles Wadden, ses habitants et la nature".