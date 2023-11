Incendie dans les Pyrénées-Orientales : des animaux évacués in extremis d'un parc

Un violent incendie s'est déclaré jeudi dans le sud du pays, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les animaux d'un parc animalier ont dû être mis à l'abri. Certains ont été sauvés in extremis avant l'arrivée des flammes.

Les flammes se sont arrêtées à un petit mètre de cet enclos. Jeudi soir, un rapace a été sauvé in extremis. Ce vendredi matin, les nouvelles sont rassurantes. "Elle a dû avoir assez peur. On voit aujourd'hui qu'elle va bien. On va la surveiller dans les jours qui suivent pour vérifier sa respiration, parce qu'elle a dû respirer de la fumée", explique Kelly Chrétien, fauconnière, dans la vidéo en tête de cet article. Un hibou, lui, restera sous la surveillance du vétérinaire. "Ils ont un système respiratoire très efficace et très sensible. L'inhalation de fumée peut engendrer des problèmes", précise Romain Potier, vétérinaire.

"La dernière fois qu'il a plu, c'était au mois de septembre"

Aucun animal du parc n'a été blessé, malgré un départ de feu particulièrement violent, visible à des centaines de mètres. Un incendie à la fin du mois de novembre, avec des conditions climatiques surprenantes. "La dernière fois qu'il a plu, c'était au mois de septembre, et vous voyez encore les conditions avec 110 km/h de tramontane et une humidité qui baisse. À part les températures, nous sommes dans des conditions estivales", explique le lieutenant-colonel Vergès, chef des opérations du Sdis 66.

Le feu a été fixé très rapidement grâce à des moyens conséquents, 150 hommes et 35 engins. Des clients ont dû être évacués, des animaux mis à l'abri, à commencer par les prédateurs. Un site encore sous la surveillance des pompiers ce vendredi face à une tramontane très forte.