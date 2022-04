Éclairage public : l'idée lumineuse d’une commune pour limiter la pollution

En un an, la commune compte économiser 35.000 euros sur sa facture d’énergie. Vite rentable quand on sait que 45.000 euros auront été nécessaires pour installer le matériel, selon Sud Ouest. Mais l’enjeu n’est pas uniquement économique, il est aussi écologique. "Il y a beaucoup d’espèces nocturnes qui sont gênées par cette pollution lumineuse, et puis on ne voyait plus les étoiles, par exemple. Alors qu’aujourd’hui, la nuit, chez vous, vous voyez les étoiles et vous pouvez rallumer la rue quand vous en avez besoin", conclut Nikolas Regerat. L’application "J’allume ma rue" a été créée en 2016 en Normandie par un ingénieur en informatique. Elle a déjà été déployée dans plusieurs communes de France, comme à Pont-de-l'Arche dans l'Eure.