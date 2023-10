VIDÉO - Corse : ces deux espèces invasives qui prolifèrent

Le problème, c'est que ce crabe n'a aucun prédateur connu à ce jour. "Je ne sais pas comment on va faire pour s'en débarrasser et continuer à travailler. Je ne sais pas si la pêche va continuer à être rentable sur l'étang", s'inquiète Michel Guerrini. Face à ce constat, l'Office de l'environnement de la Corse s'est emparé du problème. Au total, 22.000 euros ont été investis dans des filets plus résistants.

Par ailleurs, des puces électroniques, installées sur plusieurs crabes, permettent de surveiller les populations et de mieux lutter contre leur invasion. "C'est important pour mieux comprendre leur déplacement dans la lagune, pour mieux réguler potentiellement leur population en les pêchant de manière plus optimale. C'est une espèce qui s'est manifestement très bien adaptée, qui serait potentiellement aussi favorisée par le changement climatique et donc qui pose souci, une fois qu'elle est implantée, sur l'ensemble de l'écosystème", explique Eric Durieux, enqeignant-chercheur en biologie marine à l'université de Corse.