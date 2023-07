VIDÉO - Canicule : à Nice, l'eau de la mer est à 28°C

Même constat dans une base nautique non loin de là. L'eau n'y a jamais été aussi chaude depuis les premiers relevés de température. Elle a atteint plus de 29,2°C mardi dernier. Ce jeudi matin, elle est déjà à 26°C. Les sauveteurs s'inquiètent, car l'excessive douceur de la Méditerranée peut causer des accidents. "Nous avons beaucoup de début de noyades et de malaises", explique le lieutenant hors classe Stéphane Niollon. Les vacanciers se rafraîchissent comme ils le peuvent, sous la douche après la baignade, ou en restant dans l'eau, même chaude, le plus longtemps possible.