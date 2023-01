Douceur hivernale : l'inquiétante apparition de bourgeons précoces sur les arbres fruitiers

Un phénomène qui ne se déclenche, en temps normal, qu'au printemps. Problème : la France est en plein hiver et les gelées les plus fortes ne sont pas encore passées. Alors, au prochain coup de froid, toute la production de cet agriculteur pourrait être menacée. "C'est redoutable, on a, durant un mois de plus, le risque de gel. En sachant que les gels de février sont toujours beaucoup plus forts que les gelées blanches d'avril. C'est ce qui nous inquiète".

D'autant plus alarmant que ce phénomène s'aggrave d'année en année, sous l'effet du changement climatique. Pour tenter de faire face, les arboriculteurs tentent de mettre en place des solutions. Salvatore Zoroddu a choisi, lui, de tester une première idée : cultiver de nouvelles variétés d'abricotiers, plus robustes et qui fleurissent plus tard que les arbres qu'il détient actuellement. "Ces variétés plus robustes, il leur faut beaucoup plus de chaleur" pour qu'elles bourgeonnent, explique-t-il.