Fonte record de la banquise en Antarctique : pourquoi c'est important pour la planète

La fonte de la banquise n'a pas d'impact immédiat sur le niveau de la mer, puisqu'elle se forme par congélation de l'eau salée déjà présente dans l'océan. Mais sa fonte a un impact sur la calotte glaciaire du continent de glace. En se réduisant, elle la laisse vulnérable aux vagues et ne joue plus son rôle en amortissant les tempêtes qui balaient souvent l'Antarctique. Sa disparition affaiblit ainsi les plateformes de glace flottantes, qui stabilisent elle-même les immenses glaciers d'eau douce qui recouvrent la terre ferme.

Or, cette étendue de glace contient suffisamment d'eau pour provoquer une montée du niveau des océans catastrophique. Deux des secteurs les plus touchés par le phénomène, les mers d'Amundsen et le Bellinghausent, à l'ouest de l'Antarctique, abritent le glacier de Thwaites, aussi appelé "glacier de l'apocalypse" qui contient suffisamment d'eau pour faire monter le niveau des mers à travers le globe d'1/2 mètres.