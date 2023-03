Une bactérie mangeuse de chair se développe dans les océans

Aussi appelée "bactérie mangeuse de chair", Vibrio vulnificus peut infecter les plaies des personnes et s'avérer mortelle en nécrosant et détruisant la peau, pouvant provoquer une septicémie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC), la majorité des infections se déroulent lorsqu'il y a un contact direct entre une plaie et l'eau de mer durant les mois les plus chauds de l'année. Un cas sur cinq est mortel et de nombreuses victimes doivent être amputées pour éviter une infection du sang.

Son développement est directement lié au changement climatique et à la hausse de la température des océans - qui a atteint un nouveau record en début d'année. La bactérie, qualifiée de "baromètre microbien du changement climatique", se développe dans les eaux côtières chaudes et prolifère lorsque la température de l'eau de mer s'élève en moyenne au-dessus de 20°C, précise le Centre national de référence (CNR) des vibrions et du choléra. Par ailleurs, plus la salinité de l'eau est basse, plus elle se multiplie.