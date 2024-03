VIDÉO - Changement climatique : les images du "blanchissement massif" de la Grande Barrière de corail

En Australie, la Grande Barrière de corail, plus grand ensemble corallien du monde, souffre d'un nouveau blanchissement dû au réchauffement climatique. Des études doivent être menées pour évaluer la gravité de ce phénomène.

Pour la septième fois depuis 1998, la Grande Barrière de corail d’Australie subit un processus de "blanchissement massif", une détérioration provoquée par le changement climatique. Ce nouvel épisode de blanchissement massif a été confirmé par les scientifiques travaillant pour le gouvernement à la suite de relevés aériens effectués sur 300 récifs peu profonds, comme en témoignent les images en tête de cet article. Des études supplémentaires doivent être menées pour évaluer la gravité et l’étendue du blanchissement, selon l’autorité australienne chargée des récifs coralliens.

Le plus grand récif corallien du monde, qui s’étend sur plus de 2 300 kilomètres le long de la côte nord-est de l’Australie, abrite quelque 1 500 espèces de poissons et 4 000 types de mollusques. Elle est inscrite au patrimoine mondial depuis 1981. Selon l'Unesco, aucun autre site inscrit au patrimoine mondial ne contient une telle biodiversité.