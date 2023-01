Changement climatique : comment limiter les rejets de méthane des vaches ?

Dans le reportage en tête de cet article, une équipe de TF1 se rend dans l’exploitation d’Emmanuel et d’Olivier, qui élèvent une centaine de vaches laitières. Pour limiter les rejets de méthane, ils misent sur le confort de leurs animaux. "On a mis en place des matelas pour leur couchage, des brosses pour qu’elles puissent se gratter naturellement tout au long de la journée, et on a mis aussi une ventilation pour les fortes chaleurs l’été, avec des douches", montre Emmanuel.

Tous ces dispositifs permettent ainsi aux vaches de produire du lait une année supplémentaire en moyenne. Le renouvellement du cheptel est donc moins fréquent. "On a moins d’animaux pour renouveler le troupeau, donc moins d’animaux, moins de méthane. C’est aussi simple que ça", poursuit Emmanuel.