Un mois sans pluie, et des départements déjà victimes de la sécheresse... en plein hiver

L’Ariège souffre d’un déficit de pluviométrie depuis l’année 2022. Ici, il n’a pas plu depuis le mois de février, une situation qui est très rare et très inquiétante. Le barrage de Montbel sert à alimenter les foyers en eau potable et à irriguer les cultures. Xavier Rouja, responsable d’exploitation du barrage de Montbel, gère les niveaux d’eau, et il prévoit déjà des restrictions cet été.