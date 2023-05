VIDÉO - Des écoles glaciales l'hiver, surchauffées l'été : l'immense défi de l'isolation

Du sol au plafond, en passant par les murs et les fenêtres, dans une école de Brest, la liste des travaux est très longue. Comme beaucoup d’écoles en France, celle-ci date des années 70 et est devenue une passoire thermique. "Le toit, c'est du bitume, il n'y a aucune isolation", montre Jean-Marie Cochet, directeur des services éducatifs de la ville. "Dans les classes, c'est du simple vitrage, il fait 30°C dès que le soleil chauffe un peu, et l'hiver on est obligé de pousser tous les chauffages pour maintenir une température acceptable." La facture d’énergie s’élève à 20.000 euros chaque année. Au total en France, parmi les 49.000 écoles élémentaires, 60% auraient besoin d’être rénovées.